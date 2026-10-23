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23.10.2026 06:37:00
DB (International) Stock Brokers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DB (International) Stock Brokers präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.280 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 96.8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 20.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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