DB (International) Stock Brokers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DB (International) Stock Brokers hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.25 INR, nach 0.290 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat DB (International) Stock Brokers im vergangenen Quartal 103.4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DB (International) Stock Brokers 69.6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch