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31.08.2026 06:37:00
Dazhong Transportation (Group): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Dazhong Transportation (Group) liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dazhong Transportation (Group) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dazhong Transportation (Group) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 16.06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 479.4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 571.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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