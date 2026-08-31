Dazhong Transportation (Group): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dazhong Transportation (Group) hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10.81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 79.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch