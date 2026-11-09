DAYTONA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DAYTONA veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 213.75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAYTONA 133.04 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 4.59 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch