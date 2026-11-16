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16.11.2026 06:37:00
DAYOU PLUS legte Quartalsergebnis vor
DAYOU PLUS präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 22.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 26.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAYOU PLUS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 27.24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.50 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 10.30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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