DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 933.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY 505.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54.57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 246.20 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 159.28 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch