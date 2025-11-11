Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’586 1.1%  SPI 17’359 1.1%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’966 0.0%  Euro 0.9278 -0.3%  EStoxx50 5’685 0.4%  Gold 4’140 0.6%  Bitcoin 84’356 -1.1%  Dollar 0.8017 -0.4%  Öl 64.6 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Fraport-Aktie nach starkem Quartalsergebnis mit Kursfeuerwerk
ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...
eToro entdecken
11.11.2025 12:46:31

DAX Up Marginally As Mood Remains Positive After Passage Of U.S. Short-term Spending Bill

(RTTNews) - The German market is up in positive territory on Tuesday, as the undertone remains firm following the U.S. Senate passing a short-term funding bill late Monday to end the longest government shutdown in U.S, history.

The bill will now be sent to the House, where a vote could come as early as Wednesday.

Investors are also digesting the data on German consumer sentiment, and continuing to react to recent quarterly earnings updates.

The benchmark DAX was up 41.68 points or 0.17% at 24,017.75 a little while ago.

Heidelberg Materials is advancing nearly 3%. Hannover Rueck, Adidas, Daimler Truck Holding, Infineon Technologies and Merck are up 1 to 1.5%.

Beiersdorf, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy, Vonovia, Deutsche Boerse and Volkswagen are up with moderate gains.

Rheinmetall is declining by about 3.1%. Continental is down 1.5%, Fresenius Medical Care is lower by 1.25% and Scout24 is down 1%. E.ON, Zalando and Brenntag are also down in negative territory.

German economic confidence weakened moderately in November as investors became concerned about the ability of economic policies to address its key issues, a monthly survey conducted by the think tank ZEW showed Tuesday.

The economic sentiment index fell unexpectedly to 38.5 in November from 39.3 in the previous month. The reading was forecast to rise to 41.0.

Similarly, the current situation indicator climbed to -78.7 from -80.0 in the prior month. However, the reading was weaker than forecast of -77.5.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Schnell noch Plätze sichern!

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:44 Marktüberblick: Analysten bewegen Kurse
08:48 SMI macht kräftigen Satz nach oben
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursgewinne zum Wochenstart
10.11.25 Logo WHS Super Micro Computer: SMCI Aktie unter Druck – Jetzt "günstig" kaufen?
10.11.25 Vom Kulttelefon zum KI-Treiber – Nokia erlebt seine 6G-Renaissance
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’101.52 19.61 SXBBOU
Short 13’385.87 13.54 QIUBSU
Short 13’884.77 8.71 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’586.49 11.11.2025 12:53:34
Long 12’086.91 19.77 SPMB5U
Long 11’810.25 13.76 SQBBAU
Long 11’318.03 8.96 S39BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag schwächer
Börse feiert Rheinmetalls Weltraum-Plan: Aktien von RENK und HENSOLDT steigen im Sog mit
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag mit Verlusten
Roche-Aktie deutlich im Plus: Studienerfolg mit Multiple-Sklerose-Mittel Fenebrutinib erzielt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BYD-Aktie gewinnt an Interesse: Das steckt hinter dem Aufschwung beim Tesla-Konkurrenten
Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:07 Festkomitee: Karneval ist eine ganzheitliche Therapiesitzung
12:56 ROUNDUP 2: EuGH kippt zentrale Vorgaben der EU-Mindestlohnrichtlinie
12:55 ROUNDUP: Cyberspione zielen auf Verwaltung - Neue Phishing-Gefahren
12:52 ROUNDUP 2: Fraport kappt Passagierprognose und winkt mit Dividende - Kurssprung
12:46 Siebter Angriff: Ukraine beschießt Raffinerie in Saratow
12:43 WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Ionos schwach - Adtech-Verkauf verunsichert
12:42 AKTIEN IM FOKUS: Ionos schwach - Umsatz enttäuscht - Adtech-Verkauf verunsichert
12:32 Wadephul ruft G7-Partner zur Einheit gegenüber Russland auf
12:32 Finnischer Ex-Präsident: Europäer sollten mit Putin reden
12:27 Grüne kritisieren Umschichtungen im Verkehrsetat