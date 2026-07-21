Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’284 0.2%  SPI 20’080 0.2%  Dow 52’097 0.5%  DAX 24’929 0.3%  Euro 0.9269 0.2%  EStoxx50 6’263 0.6%  Gold 4’069 1.6%  Bitcoin 54’219 2.6%  Dollar 0.8129 0.3%  Öl 91.6 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882ABB1222171Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Emittentin der nächsten Generation
SAP-Aktie schwächelt: JPMorgan hält an Kursziel fest - Wall Street sieht mehr Aufwärtspotenzial
DAX-Schlusslicht Merck-Aktie: Warum das Papier trotz Analysten-Lob unter Druck gerät
3M-Aktie legt zweistellig zu: Gewinnziel erhöht - mehr als erwartet verdient
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kaufempfehlung bestätigt 21.07.2026 16:15:43

DAX-Schlusslicht Merck-Aktie: Warum das Papier trotz Analysten-Lob unter Druck gerät

DAX-Schlusslicht Merck-Aktie: Warum das Papier trotz Analysten-Lob unter Druck gerät

Die Schweizer Grossbank UBS bekräftigt ihr Kursziel von 150 Euro, doch die Merck-Aktie zählt am Dienstag zu den schwächsten Werten im DAX.

Siemens Healthineers
31.96 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen
  • Merck ist am Dienstag DAX-Schlusslicht
  • UBS bestätigt Kaufempfehlung und Kursziel von 150 Euro für den Titel
  • Nächster Fixpunkt ist die Vorlage der Quartalszahlen am 6. August

Merck fällt am Dienstag um 2,78 Prozent auf 131,20 Euro und ist damit das Schlusslicht im DAX, obwohl die Schweizer Grossbank UBS ihre Kaufempfehlung erst am Montag mit einem Kursziel von 150 Euro bekräftigt hatte.

UBS bekräftigt Kaufvotum vor den Halbjahreszahlen

UBS beliess die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" und rührte auch am Kursziel von 150 Euro nicht. Wie dpa-AFX berichtet, rechnet Analyst Matthew Weston in seinem Ausblick auf den anstehenden Bericht mit "soliden Wachstumstrends im zweiten Quartal". Die Dynamik aus dem ersten Quartal dürfte sich demnach auf das zweite übertragen haben. Konkrete Segmentprognosen für Healthcare, Life Science oder Electronics enthält die Studie nicht, weshalb die Einschätzung vorerst auf der allgemeinen Fortschreibung des Jahresauftakts beruht.

Warum der Kurs trotzdem nachgibt

Ein aktienspezifischer Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht ersichtlich. Am selben Handelstag geraten auch andere Werte aus dem Gesundheits- und Versicherungssegment im DAX unter Druck, etwa Siemens Healthineers, Hannover Rück und Münchener Rück, während der Gesamtindex selbst leicht zulegt. Das spricht eher für eine sektorweite Verkaufslaune als für eine unternehmensspezifische Nachricht bei Merck. Gemessen am aktuellen Kurs impliziert das UBS-Kursziel von 150 Euro ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent, ein Abstand, der sich seit der Bekräftigung des Ratings am Freitag eher vergrössert als verkleinert hat.

Klarheit dürfte erst der Quartalsbericht bringen. Merck KGaA veröffentlicht die Zahlen zum zweiten Quartal am 6. August 2026. Dann zeigt sich, ob die von Weston erwartete fortgesetzte Dynamik aus dem ersten Quartal tatsächlich trägt oder ob die aktuelle Kursschwäche bereits eine Vorahnung auf schwächere Signale ist.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Anzeige: Schnell reagieren: Merck-Aktie bei finanzen.net zero in Sekunden ordern, ab 0 Euro.

Weitere Links:

Krypto-Markt im Aufwind: Bitcoin und Ether treiben diese zwei Aktien nach oben

Bildquelle: Merck KGaA
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten