|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|EY-Studie
|
13.11.2026 10:22:00
DAX-Konzerne steigern Umsatz und Gewinn – RWE-Aktie und Rheinmetall-Aktie mit starkem Wachstum
Die DAX-Konzerne haben im dritten Quartal insgesamt mehr Umsatz und operativen Gewinn erzielt. Eine EY-Studie zeigt, welche Branchen und Unternehmen besonders stark abschnitten.
Die deutschen DAX-Konzerne haben Umsatz und operativen Gewinn kumuliert im dritten Quartal gesteigert. Energie, Rüstung, Infrastruktur und Software glichen dabei die Schwäche der Autobranche mehr als aus. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf rund 460,5 Milliarden Euro, wie aus einer Studie der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervorgeht. Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte um 4,6 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro.
RWE und Rheinmetall mit den höchsten Umsatzsteigerungen
Von 38 Unternehmen steigerten 32 den Umsatz, bei 6 Unternehmen ging er zurück. Die höchsten Wachstumsraten wiesen RWE (plus 46 Prozent), Rheinmetall (plus 36 Prozent), Siemens Energy (plus 23 Prozent), Hochtief (plus 22 Prozent) und Scout24 (plus 20 Prozent) auf. Die stärksten Rückgänge gab es bei Continental (minus 11 Prozent), Volkswagen und BMW (jeweils minus 6 Prozent) und Mercedes-Benz (minus 5 Prozent).
Ein wichtiger Treiber sei Künstliche Intelligenz gewesen, so EY. "Rechenzentren brauchen Strom, Kühlung, Netzanschlüsse, Beton, Chips und Steuerungstechnik", sagte Geschäftsführer Henrik Ahlers. "Viele DAX-Konzerne sind entlang dieser Wertschöpfungskette gut positioniert." Geografisch gesehen wurde das Wachstum grösstenteils in Nordamerika erzielt, in Europa lag es lediglich bei 1,4 Prozent.
Volkswagen mit Milliardenverlust beim operativen Ergebnis
Mit Blick auf den operativen Gewinn meldeten 27 Unternehmen Zuwächse, bei zehn sank das EBIT. Vier verbuchten einen Verlust, nämlich Volkswagen, RWE, Bayer und BASF. Ganz unten lag Volkswagen mit einem Fehlbetrag von 5,9 Milliarden Euro. Den höchsten Gewinn erzielte die Deutsche Telekom mit 7,4 Milliarden Euro.
Dow Jones
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Continental AG
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX freundlich (finanzen.ch)
|
11.11.26
|DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Outperform in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Buy-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Jefferies & Company Inc. verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Continental-Aktie springt an: Ergebnisversprechen nach gutem 3. Quartal erhöht (Dow Jones)
|
04.11.26
|Conti hebt nach starkem Quartal Gewinnprognose an - Aktie steigt (AWP)
Analysen zu Continental AG
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Mercedes-Benz Group am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.