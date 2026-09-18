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18.09.2026 14:34:00
Dax-Konzerne: Das sind die Gewinner des Investors’ Darling 2026
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
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Börse aktuell - Live TickerSMI fällt -- DAX mit deutlichen Verlusten -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verliert am Freitag, während der deutsche Leitindex ebenso nachgibt. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Vor dem Wochenende behaupten sich die Märkte in Fernost erneut.