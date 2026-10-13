DAX-Handel aktuell: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX

Am Dienstag legt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.23 Prozent auf 25’336.76 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.082 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.154 Prozent höher bei 25’316.71 Punkten, nach 25’277.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’307.93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’342.31 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der DAX bei 25’568.56 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 25’114.25 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 24’387.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 3.30 Prozent auf 96.34 EUR), adidas (+ 2.07 Prozent auf 152.70 EUR), Henkel vz (+ 1.91 Prozent auf 76.76 EUR), Zalando (+ 1.86 Prozent auf 24.59 EUR) und Vonovia SE (+ 1.83 Prozent auf 16.70 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Infineon (-4.70 Prozent auf 54.53 EUR), Siemens Energy (-2.41 Prozent auf 143.24 EUR), HOCHTIEF (-1.42 Prozent auf 388.80 EUR), MTU Aero Engines (-0.63 Prozent auf 348.50 EUR) und Rheinmetall (-0.42 Prozent auf 958.20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 565’949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Mit 7.83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch