DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX mittags

Am Freitag erhöht sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.15 Prozent auf 25’091.18 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.086 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.685 Prozent auf 24’976.97 Punkte an der Kurstafel, nach 24’806.97 Punkten am Vortag.

Bei 24’955.71 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’136.39 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0.634 Prozent zurück. Der DAX wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 25’576.45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der DAX bei 25’118.27 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 24’611.25 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.25 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 4.52 Prozent auf 23.84 EUR), SAP SE (+ 3.68 Prozent auf 191.42 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.25 Prozent auf 144.35 EUR), GEA (+ 2.60 Prozent auf 69.10 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.56 Prozent auf 37.66 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-6.86 Prozent auf 24.99 EUR), Rheinmetall (-0.74 Prozent auf 928.00 EUR), BASF (-0.58 Prozent auf 51.47 EUR), Airbus SE (-0.12 Prozent auf 187.10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.26 Prozent auf 39.13 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6’363’494 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216.551 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch