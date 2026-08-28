DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.57 Prozent höher bei 26’518.25 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.186 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.483 Prozent höher bei 26’494.61 Punkten in den Handel, nach 26’367.24 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’553.96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26’467.36 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1.64 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’464.01 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 25’092.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der DAX einen Stand von 24’039.92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.06 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell BMW (+ 3.90 Prozent auf 62.28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.49 Prozent auf 46.73 EUR), RWE (+ 2.25 Prozent auf 59.06 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.21 Prozent auf 76.66 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2.08 Prozent auf 171.80 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-1.23 Prozent auf 1’158.80 EUR), Fresenius SE (-1.17 Prozent auf 45.66 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.10 Prozent auf 39.69 EUR), Scout24 (-0.68 Prozent auf 80.70 EUR) und Siemens Energy (-0.53 Prozent auf 149.44 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’953’220 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 219.608 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.27 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch