Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Börsen-Historie gibt Hoffnung: Steht den US-Aktien ab Ende Oktober ein Aufschwung bevor?
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 26.08.2026 17:58:11

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Kaum verändert zeigte sich der DAX letztendlich.

SAP
169.44 CHF -3.04%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich schloss der DAX am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 26’315.91 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.173 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.041 Prozent auf 26’255.41 Punkte an der Kurstafel, nach 26’266.14 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’196.92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’466.76 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0.861 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 25’099.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’184.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’152.87 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.24 Prozent. Bei 26’573.50 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 5.24 Prozent auf 170.70 EUR), Deutsche Bank (+ 4.31 Prozent auf 34.63 EUR), Commerzbank (+ 2.81 Prozent auf 40.93 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.49 Prozent auf 365.70 EUR) und Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’138.80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-2.93 Prozent auf 180.02 EUR), adidas (-1.25 Prozent auf 150.70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.20 Prozent auf 72.42 EUR), Siemens Healthineers (-1.11 Prozent auf 39.26 EUR) und RWE (-1.10 Prozent auf 57.50 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’730’155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 216.066 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.13 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7021 18.06.2027 157965340
Long 12.2054 19.03.2027 155494991
Long 170.9028 18.09.2026 159691754
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2713 11.79 159437033
Long 9.4946 8.51 159476111
Long 12.6574 5.78 158841434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2713 9.78 159536285
Short 10.2644 5.69 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -27.66 152901381
Long 8 -32.75 157532814
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten