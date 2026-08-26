DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Letztendlich schloss der DAX am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 26’315.91 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.173 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.041 Prozent auf 26’255.41 Punkte an der Kurstafel, nach 26’266.14 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’196.92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’466.76 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0.861 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 25’099.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’184.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’152.87 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.24 Prozent. Bei 26’573.50 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 5.24 Prozent auf 170.70 EUR), Deutsche Bank (+ 4.31 Prozent auf 34.63 EUR), Commerzbank (+ 2.81 Prozent auf 40.93 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.49 Prozent auf 365.70 EUR) und Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’138.80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-2.93 Prozent auf 180.02 EUR), adidas (-1.25 Prozent auf 150.70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.20 Prozent auf 72.42 EUR), Siemens Healthineers (-1.11 Prozent auf 39.26 EUR) und RWE (-1.10 Prozent auf 57.50 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’730’155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 216.066 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.13 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch