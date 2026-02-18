Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’857 0.7%  DAX 25’287 1.2%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’105 1.4%  Gold 5’000 2.5%  Bitcoin 51’787 -0.4%  Dollar 0.7723 0.3%  Öl 69.8 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Amrize143013422NVIDIA994529Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Friedensgespräche in Genf: Kurserholung bei Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.
Gerresheimer-Aktie nach Einbruch: Erholungschance oder weiteres Abwärtspotenzial?
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

DAX-Entwicklung 18.02.2026 17:58:32

DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester

DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester

Der DAX gewann heute an Wert.

Siemens Energy
151.95 CHF 4.80%
Kaufen Verkaufen

Der DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 1.16 Prozent auf 25’287.32 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.131 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.515 Prozent auf 25’127.13 Punkte an der Kurstafel, nach 24’998.40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’315.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’100.92 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1.20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’297.13 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 23’180.53 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 22’844.50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.05 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25’507.79 Punkten. Bei 24’266.33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 5.12 Prozent auf 1’694.00 EUR), Heidelberg Materials (+ 4.64 Prozent auf 204.00 EUR), Siemens (+ 3.84 Prozent auf 244.80 EUR), Siemens Energy (+ 3.48 Prozent auf 166.65 EUR) und Infineon (+ 3.39 Prozent auf 46.09 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Bayer (-7.11 Prozent auf 45.81 EUR), Brenntag SE (-4.70 Prozent auf 54.76 EUR), Deutsche Telekom (-2.97 Prozent auf 32.37 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.35 Prozent auf 40.39 EUR) und Vonovia SE (-1.90 Prozent auf 26.91 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 12’897’742 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 191.693 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.06 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, Applied Materials & Safran mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ Applied Materials
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:02 Marktüberblick: Bayer im Fokus
10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:34 SMI steuert auf 14.000-Punkte-Marke zu
08:00 Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Der nächste Ausbruchsversuch?
17.02.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Kuehne + Nagel International AG, Cie Financiere Richemont SA, SGS SA
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’396.11 19.51 B5HSYU
Short 14’674.22 13.96 SC7BZU
Short 15’267.20 8.70 SYOBEU
SMI-Kurs: 13’807.04 18.02.2026 17:30:25
Long 13’271.12 19.79 SCHBZU
Long 12’966.30 13.82 SI9BZU
Long 12’403.25 8.84 S9VBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Aufschlag
NVIDIA-Aktie nicht auf der Liste: Morgan Stanley setzt auf neun andere KI-Favoriten
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Microsoft-Aktie schwächelt: Einstiegschance oder Warnsignal?
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochnachmittag mit D-Wave Quantum ein
SMI nach neuem Rekord weiter stark -- DAX nach Richtungssuche schliesslich stärker -- Wall Street letztlich stabil -- Nikkei beendet Handel tiefer
Hapag-Lloyd übernimmt ZIM - Aktie legt zu
Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag stärker
JENOPTIK-Aktie legt zu: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung
Novo Nordisk-Aktie: Massives Aktienrückkaufprogramm wird vorangetrieben - EU-Zulassung für Abnehmspritze Wegovy im Blick

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett jetzt
Das letzte Depot von Berkshire Hathaway unter Warren Buffett
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 25’287.32 1.16%

finanzen.net News

Datum Titel
18:05 Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt gut zwei Prozent
18:03 Aktien Europa Schluss: Rekordjagd geht dank Konjunktur weiter
18:02 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt deutlich über 25.000 Punkte
17:53 US-Anleihen: Kursverluste - Robuste Industriedaten
17:45 Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt deutlich über 25.000 Punkte
17:37 Deutschland, Lettland und Litauen kooperieren bei Ostsee-Stromprojekt
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Februar 2026
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. März 2026
17:33 Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste
17:25 ROUNDUP: Länder setzen Bahn bei Sanierung Berlin-Hamburg Frist