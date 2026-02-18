DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester

Der DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 1.16 Prozent auf 25’287.32 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.131 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.515 Prozent auf 25’127.13 Punkte an der Kurstafel, nach 24’998.40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’315.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’100.92 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1.20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’297.13 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 23’180.53 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 22’844.50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.05 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25’507.79 Punkten. Bei 24’266.33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 5.12 Prozent auf 1’694.00 EUR), Heidelberg Materials (+ 4.64 Prozent auf 204.00 EUR), Siemens (+ 3.84 Prozent auf 244.80 EUR), Siemens Energy (+ 3.48 Prozent auf 166.65 EUR) und Infineon (+ 3.39 Prozent auf 46.09 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Bayer (-7.11 Prozent auf 45.81 EUR), Brenntag SE (-4.70 Prozent auf 54.76 EUR), Deutsche Telekom (-2.97 Prozent auf 32.37 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.35 Prozent auf 40.39 EUR) und Vonovia SE (-1.90 Prozent auf 26.91 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 12’897’742 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 191.693 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.06 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

