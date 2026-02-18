Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DAX-Entwicklung
|
18.02.2026 17:58:32
DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester
Der DAX gewann heute an Wert.
Der DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 1.16 Prozent auf 25’287.32 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.131 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.515 Prozent auf 25’127.13 Punkte an der Kurstafel, nach 24’998.40 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’315.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’100.92 Punkten.
So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1.20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’297.13 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 23’180.53 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 22’844.50 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.05 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25’507.79 Punkten. Bei 24’266.33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
DAX-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 5.12 Prozent auf 1’694.00 EUR), Heidelberg Materials (+ 4.64 Prozent auf 204.00 EUR), Siemens (+ 3.84 Prozent auf 244.80 EUR), Siemens Energy (+ 3.48 Prozent auf 166.65 EUR) und Infineon (+ 3.39 Prozent auf 46.09 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Bayer (-7.11 Prozent auf 45.81 EUR), Brenntag SE (-4.70 Prozent auf 54.76 EUR), Deutsche Telekom (-2.97 Prozent auf 32.37 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.35 Prozent auf 40.39 EUR) und Vonovia SE (-1.90 Prozent auf 26.91 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 12’897’742 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 191.693 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte
Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.06 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
17:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
17:58
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, Applied Materials & Safran mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ Applied Materials
✅ Safran SA
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’287.32
|1.16%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst erstmals über 13'800 Punkte -- DAX letztlich im Plus -- Nikkei letztlich fester - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt legte am Mittwoch zu.