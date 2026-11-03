DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt am Mittag

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.63 Prozent schwächer bei 25’818.22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.143 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.966 Prozent leichter bei 25’730.06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’981.09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 25’853.22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’677.86 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 25’231.20 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 26’001.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der DAX bei 24’132.41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5.21 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Bayer (+ 4.20 Prozent auf 52.12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.00 Prozent auf 41.31 EUR), RWE (+ 0.96 Prozent auf 57.06 EUR), Hannover Rück (+ 0.41 Prozent auf 292.40 EUR) und Rheinmetall (+ 0.32 Prozent auf 1’003.20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen SAP SE (-2.95 Prozent auf 204.30 EUR), Zalando (-2.89 Prozent auf 26.21 EUR), MTU Aero Engines (-2.86 Prozent auf 335.90 EUR), adidas (-2.23 Prozent auf 169.00 EUR) und Merck (-1.67 Prozent auf 147.50 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’472’726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 238.500 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch