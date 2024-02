DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.15 Prozent schwächer bei 16’877.95 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.719 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 16’834.13 Zählern und damit 0.412 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16’903.76 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16’825.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16’880.24 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0.280 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 16’751.64 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 14’923.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15’180.74 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0.648 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16’999.58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’345.02 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 3.99 Prozent auf 12.51 EUR), Rheinmetall (+ 1.42 Prozent auf 329.40 EUR), BMW (+ 0.76 Prozent auf 97.52 EUR), Infineon (+ 0.74 Prozent auf 34.00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0.66 Prozent auf 52.20 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil adidas (-5.95 Prozent auf 165.64 EUR), RWE (-1.22 Prozent auf 33.91 EUR), Continental (-1.21 Prozent auf 75.28 EUR), Covestro (-1.10 Prozent auf 48.54 EUR) und Brenntag SE (-1.07 Prozent auf 81.38 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 12’145’929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 189.983 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.80 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch