DAX-Handel aktuell: DAX sackt schlussendlich ab

Am Donnerstag ging es im DAX via XETRA zum Handelsende um 0.31 Prozent auf 26’011.55 Punkte nach unten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.175 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.155 Prozent schwächer bei 26’050.95 Punkten in den Handel, nach 26’091.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’914.11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’062.15 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1.81 Prozent nach unten. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 24’846.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, betrug der DAX-Kurs 24’737.24 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’276.97 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6.00 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 3.05 Prozent auf 38.74 EUR), Symrise (+ 1.90 Prozent auf 89.22 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.46 Prozent auf 160.10 EUR), Continental (+ 1.13 Prozent auf 67.90 EUR) und EON SE (+ 1.04 Prozent auf 17.55 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen adidas (-3.14 Prozent auf 151.00 EUR), MTU Aero Engines (-1.80 Prozent auf 359.30 EUR), Deutsche Telekom (-1.58 Prozent auf 28.72 EUR), Airbus SE (-1.49 Prozent auf 204.90 EUR) und Scout24 (-1.49 Prozent auf 76.15 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’731’812 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 210.642 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch