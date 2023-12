DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Um 09:11 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0.07 Prozent auf 16’544.92 Punkte an. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1.659 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.197 Prozent auf 16’565.65 Punkte an der Kurstafel, nach 16’533.11 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 16’567.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16’542.19 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0.944 Prozent. Vor einem Monat, am 06.11.2023, wurde der DAX mit 15’135.97 Punkten gehandelt. Der DAX lag vor drei Monaten, am 06.09.2023, bei 15’741.37 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 06.12.2022, bei 14’343.19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 17.60 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 16’567.48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13’976.44 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2.71 Prozent auf 111.50 EUR), Infineon (+ 1.75 Prozent auf 36.54 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1.50 Prozent auf 46.57 EUR), Porsche (+ 1.05 Prozent auf 84.58 EUR) und SAP SE (+ 0.91 Prozent auf 148.48 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Merck (-13.49 Prozent auf 140.10 EUR), Deutsche Bank (-0.95 Prozent auf 11.46 EUR), QIAGEN (-0.66 Prozent auf 37.89 EUR), Beiersdorf (-0.53 Prozent auf 130.40 EUR) und Fresenius SE (-0.31 Prozent auf 28.63 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1’015’925 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 171.150 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8.45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch