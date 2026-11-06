DAX 40 998032 / DE0008469008
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06.11.2026 17:58:14
DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot
So bewegte sich der DAX schlussendlich.
Am Freitag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsschluss 2.02 Prozent leichter bei 25’794.12 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.195 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 1.54 Prozent leichter bei 25’919.48 Punkten, nach 26’325.01 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’617.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’061.64 Punkten.
So bewegt sich der DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0.033 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, betrug der DAX-Kurs 25’449.19 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26’140.13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, stand der DAX noch bei 23’734.02 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.11 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26’692.90 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell HOCHTIEF (+ 5.54 Prozent auf 365.60 EUR), Siemens Energy (+ 3.74 Prozent auf 118.10 EUR), Fresenius SE (+ 1.18 Prozent auf 52.48 EUR), RWE (+ 1.02 Prozent auf 57.64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0.78 Prozent auf 346.70 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Hannover Rück (-4.37 Prozent auf 293.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4.27 Prozent auf 569.20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.91 Prozent auf 58.02 EUR), Siemens (-3.51 Prozent auf 263.65 EUR) und Rheinmetall (-3.42 Prozent auf 812.70 EUR).
Die teuersten DAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7’893’085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241.943 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.83 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Rheinmetall am 06.11.2026
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