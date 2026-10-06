DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Grün

Der DAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.82 Prozent auf 25’461.96 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.541 Prozent fester bei 25’390.75 Punkten in den Handel, nach 25’254.21 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25’354.84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’522.09 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 26’046.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’817.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’378.29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 2.81 Prozent auf 70.94 EUR), Brenntag SE (+ 2.56 Prozent auf 60.86 EUR), HOCHTIEF (+ 2.54 Prozent auf 412.40 EUR), Henkel vz (+ 2.32 Prozent auf 73.32 EUR) und Merck (+ 2.17 Prozent auf 139.00 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-2.77 Prozent auf 953.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.57 Prozent auf 26.41 EUR), MTU Aero Engines (-1.24 Prozent auf 365.70 EUR), Airbus SE (-0.67 Prozent auf 187.90 EUR) und Daimler Truck (-0.41 Prozent auf 40.91 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’499’712 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 213.573 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch