DAX-Handel aktuell: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der DAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0.41 Prozent leichter bei 26’330.05 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.146 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.046 Prozent auf 26’449.79 Punkte an der Kurstafel, nach 26’437.67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’223.34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’692.90 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2.04 Prozent nach oben. Der DAX lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 25’254.21 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 26’126.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, notierte der DAX bei 24’049.74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.30 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’692.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Zalando (+ 3.75 Prozent auf 28.48 EUR), Bayer (+ 3.65 Prozent auf 56.22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3.42 Prozent auf 42.32 EUR), BASF (+ 3.30 Prozent auf 56.09 EUR) und Deutsche Börse (+ 2.76 Prozent auf 327.50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-16.14 Prozent auf 841.50 EUR), Infineon (-8.54 Prozent auf 45.95 EUR), HOCHTIEF (-4.73 Prozent auf 346.40 EUR), Siemens Energy (-4.70 Prozent auf 113.84 EUR) und Commerzbank (-2.81 Prozent auf 38.73 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11’690’137 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233.307 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch