DAX-Handel aktuell: DAX fällt zurück

Am Montag fällt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.16 Prozent auf 25’324.50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.131 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.319 Prozent tiefer bei 25’540.77 Punkten, nach 25’622.61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’316.38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’540.88 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der DAX bei 25’304.06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 24’830.98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 23’830.99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 0.91 Prozent auf 25.48 EUR), Infineon (+ 0.86 Prozent auf 52.84 EUR), QIAGEN (+ 0.79 Prozent auf 41.36 EUR), Symrise (+ 0.66 Prozent auf 100.10 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.45 Prozent auf 310.90 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Continental (-3.43 Prozent auf 67.58 EUR), Rheinmetall (-3.14 Prozent auf 1’056.00 EUR), Airbus SE (-2.89 Prozent auf 193.18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.89 Prozent auf 57.12 EUR) und Bayer (-1.89 Prozent auf 43.62 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 1’255’433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229.940 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Mit 7.63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch