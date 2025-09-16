|
16.09.2025 12:47:12
DAX Drifts Lower Ahead Of Fed Policy Meeting
(RTTNews) - German stocks are down in negative territory on Tuesday with investors mostly staying cautious, focusing on the Federal Reserve's monetary policy meeting, which gets underway today, and the ongoing trade talks between China and the U.S.
The benchmark DAX was down 118.68 points or 0.5% at 23,615.07 a little while ago.
Bayer is down 2.7% and Heidelberg Materials is losing about 2.4%. Commerzbank, Fresenius, Symrise, Merck, Porsche Automobil Holding, Continental, Zalando and Adidas are down 1 to 1.5%.
Siemens Energy is declining by nearly 1%. Siemens Healthineers, Volkswagen, Mercedes-Benz, Fresenius Medical Care, BMW and Infineon Technologies are also weak.
Hannover Rueck is rising by about 3.6%. Munich RE is up nearly 2% and E.ON is gaining 1.5%. Rheinmetall, Porsche, Allianz, SAP, RWE and Deutsche Bank are up with modest gains.
On the economic front, the ZEW Indicator of Economic Sentiment for Germany increased to 37.3 in September 2025 from 34.7 in August, beating forecasts of 26.3.
Meanwhile, the current conditions gauge declined for a second consecutive month to -76.4 from -68.6, worse than market expectations of -75.
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
