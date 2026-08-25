DAX aktuell: DAX zum Start in der Gewinnzone

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.29 Prozent auf 26’181.83 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.175 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.381 Prozent auf 26’206.01 Punkte an der Kurstafel, nach 26’106.60 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’181.83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 26’227.91 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der DAX 25’099.00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’389.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, stand der DAX bei 24’273.12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 1.96 Prozent auf 55.22 EUR), Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 151.20 EUR), Airbus SE (+ 1.31 Prozent auf 205.50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.05 Prozent auf 356.70 EUR) und Scout24 (+ 0.90 Prozent auf 78.15 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (-1.85 Prozent auf 35.73 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.81 Prozent auf 73.22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.72 Prozent auf 44.73 EUR), BMW (-0.69 Prozent auf 57.92 EUR) und Siemens Healthineers (-0.62 Prozent auf 40.14 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 216’689 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217.128 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.15 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch