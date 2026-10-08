DAX aktuell: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.64 Prozent tiefer bei 24’942.91 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.113 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.875 Prozent schwächer bei 24’884.62 Punkten in den Handel, nach 25’104.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24’792.79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’997.26 Zählern.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1.22 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der DAX bei 26’007.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24’897.45 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 24’597.13 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.64 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Scout24 (+ 1.16 Prozent auf 69.95 EUR), BASF (+ 1.11 Prozent auf 51.75 EUR), Hannover Rück (+ 0.76 Prozent auf 264.00 EUR), Rheinmetall (+ 0.72 Prozent auf 932.90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.62 Prozent auf 519.80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-3.84 Prozent auf 67.06 EUR), QIAGEN (-3.63 Prozent auf 39.32 EUR), Fresenius SE (-3.62 Prozent auf 41.72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.67 Prozent auf 36.42 EUR) und Siemens (-2.42 Prozent auf 264.65 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’221’599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 217.682 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch