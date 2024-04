DAX aktuell: DAX schlussendlich im Minus

Am Freitag sank der DAX via XETRA letztendlich um 0.28 Prozent auf 17’904.15 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1.829 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.064 Prozent höher bei 17’965.95 Punkten in den Freitagshandel, nach 17’954.48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 17’860.73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’162.56 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1.43 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, stand der DAX bei 17’965.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wurde der DAX mit 16’704.56 Punkten berechnet. Der DAX stand vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 15’703.60 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6.77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18’567.16 Punkten. Bei 16’345.02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell RWE (+ 3.67 Prozent auf 32.49 EUR), Rheinmetall (+ 1.95 Prozent auf 543.20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.64 Prozent auf 217.20 EUR), Deutsche Bank (+ 1.38 Prozent auf 14.79 EUR) und EON SE (+ 1.30 Prozent auf 12.46 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Sartorius vz (-3.07 Prozent auf 334.90 EUR), Porsche (-2.52 Prozent auf 92.84 EUR), Infineon (-2.26 Prozent auf 32.06 EUR), BMW (-2.14 Prozent auf 109.50 EUR) und adidas (-1.70 Prozent auf 196.40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 14’505’461 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 199.946 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch