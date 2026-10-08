DAX aktuell: DAX sackt am Donnerstagmittag ab

Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.85 Prozent tiefer bei 24’891.58 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.113 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.875 Prozent auf 24’884.62 Punkte an der Kurstafel, nach 25’104.36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24’832.20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’997.26 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1.42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der DAX-Kurs 26’007.63 Punkte. Der DAX lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 24’897.45 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 24’597.13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1.44 Prozent nach oben. Bei 26’618.74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 189.24 EUR), Rheinmetall (+ 0.83 Prozent auf 933.90 EUR), Scout24 (+ 0.72 Prozent auf 69.65 EUR), Deutsche Börse (+ 0.48 Prozent auf 293.60 EUR) und BASF (+ 0.45 Prozent auf 51.41 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-3.53 Prozent auf 58.80 EUR), Fresenius SE (-3.29 Prozent auf 41.86 EUR), HOCHTIEF (-3.00 Prozent auf 388.20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.64 Prozent auf 67.90 EUR) und QIAGEN (-2.45 Prozent auf 39.80 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1’156’766 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217.682 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.27 erwartet. Mit 7.77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch