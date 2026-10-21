DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.13 Prozent schwächer bei 25’272.72 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.107 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.034 Prozent auf 25’295.76 Punkte an der Kurstafel, nach 25’304.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’307.34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’249.96 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1.05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’575.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der DAX bei 25’011.35 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 24’330.03 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.99 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 1.96 Prozent auf 53.06 EUR), QIAGEN (+ 1.32 Prozent auf 43.40 EUR), RWE (+ 1.12 Prozent auf 57.60 EUR), Siemens Energy (+ 0.74 Prozent auf 131.28 EUR) und HOCHTIEF (+ 0.70 Prozent auf 373.40 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-1.84 Prozent auf 68.38 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.60 Prozent auf 38.83 EUR), Continental (-1.57 Prozent auf 67.58 EUR), BMW (-1.56 Prozent auf 56.74 EUR) und Heidelberg Materials (-1.31 Prozent auf 143.40 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 272’721 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 230.655 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch