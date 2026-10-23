DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.44 Prozent tiefer bei 25’259.71 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.126 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.182 Prozent schwächer bei 25’325.58 Punkten in den Handel, nach 25’371.75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’329.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’258.92 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1.10 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 25’410.63 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 24’763.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der DAX bei 24’207.79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2.94 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 1.83 Prozent auf 50.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.00 Prozent auf 123.42 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.86 Prozent auf 146.65 EUR), HOCHTIEF (+ 0.73 Prozent auf 359.00 EUR) und Commerzbank (+ 0.67 Prozent auf 36.10 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil SAP SE (-2.32 Prozent auf 210.35 EUR), MTU Aero Engines (-2.22 Prozent auf 325.40 EUR), Deutsche Telekom (-2.14 Prozent auf 25.62 EUR), adidas (-1.73 Prozent auf 156.25 EUR) und Continental (-1.64 Prozent auf 65.98 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 444’690 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235.565 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch