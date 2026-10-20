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20.10.2026 09:28:14
DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsstart zurück
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.
Am Dienstag steht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.48 Prozent im Minus bei 25’198.43 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.130 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.395 Prozent auf 25’219.71 Punkte an der Kurstafel, nach 25’319.77 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’195.66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’229.92 Punkten lag.
So bewegt sich der DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’304.06 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 20.07.2026, mit 24’846.69 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24’258.80 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.69 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 1.61 Prozent auf 203.05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.10 Prozent auf 39.47 EUR), adidas (+ 0.85 Prozent auf 159.25 EUR), QIAGEN (+ 0.82 Prozent auf 41.59 EUR) und Beiersdorf (+ 0.81 Prozent auf 82.46 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens (-3.17 Prozent auf 257.75 EUR), Infineon (-2.86 Prozent auf 51.02 EUR), Siemens Energy (-2.57 Prozent auf 129.72 EUR), Rheinmetall (-2.32 Prozent auf 1’035.20 EUR) und HOCHTIEF (-1.76 Prozent auf 367.40 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 645’989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229.940 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick
Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.78 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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