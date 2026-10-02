DAX aktuell: DAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu

Am Freitag bewegt sich der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.18 Prozent fester bei 25’234.15 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.092 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.224 Prozent stärker bei 24’995.29 Punkten, nach 24’939.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24’970.91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’281.53 Zählern.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 0.825 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der DAX auf 25’839.33 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der DAX mit 25’580.88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der DAX noch bei 24’422.56 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.83 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 7.99 Prozent auf 64.17 EUR), Siemens Energy (+ 2.61 Prozent auf 146.24 EUR), Airbus SE (+ 2.48 Prozent auf 190.30 EUR), EON SE (+ 2.21 Prozent auf 17.14 EUR) und HOCHTIEF (+ 2.17 Prozent auf 404.80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-1.93 Prozent auf 38.64 EUR), Daimler Truck (-1.66 Prozent auf 40.82 EUR), SAP SE (-1.12 Prozent auf 184.64 EUR), Deutsche Bank (-0.97 Prozent auf 30.73 EUR) und Bayer (-0.86 Prozent auf 45.01 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2’759’325 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214.289 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch