Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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25.08.2026 12:26:12
DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen
Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Am Dienstag steht der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.79 Prozent im Plus bei 26’311.93 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.175 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.381 Prozent auf 26’206.01 Punkte an der Kurstafel, nach 26’106.60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’340.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’164.11 Zählern.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’099.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, stand der DAX bei 25’389.10 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 24’273.12 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 4.65 Prozent auf 81.05 EUR), Infineon (+ 2.99 Prozent auf 55.78 EUR), Siemens Energy (+ 2.85 Prozent auf 152.98 EUR), Siemens (+ 2.25 Prozent auf 286.90 EUR) und Zalando (+ 2.00 Prozent auf 23.41 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Healthineers (-1.19 Prozent auf 39.91 EUR), BASF (-0.82 Prozent auf 52.00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.81 Prozent auf 73.22 EUR), SAP SE (-0.76 Prozent auf 185.78 EUR) und BMW (-0.72 Prozent auf 57.90 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1’281’014 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 217.128 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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