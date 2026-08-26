DAX aktuell: Anleger lassen DAX nachmittags steigen

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0.61 Prozent auf 26’425.28 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.173 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.041 Prozent auf 26’255.41 Punkte an der Kurstafel, nach 26’266.14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26’196.92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’429.02 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1.28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’099.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der DAX einen Wert von 25’184.89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24’152.87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.69 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 4.87 Prozent auf 170.10 EUR), Deutsche Bank (+ 4.76 Prozent auf 34.78 EUR), MTU Aero Engines (+ 3.00 Prozent auf 367.50 EUR), Commerzbank (+ 2.56 Prozent auf 40.83 EUR) und Rheinmetall (+ 2.50 Prozent auf 1’146.20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-2.11 Prozent auf 181.54 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.17 Prozent auf 72.44 EUR), Zalando (-0.90 Prozent auf 23.23 EUR), RWE (-0.83 Prozent auf 57.66 EUR) und Vonovia SE (-0.75 Prozent auf 19.73 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 6’323’776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216.066 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch