Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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16.09.2026 10:02:28
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zalando-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25.66 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 38.971 Zalando-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 15.09.2026 847.62 EUR wert, da der Schlussstand 21.75 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15.24 Prozent verringert.
Zalando wurde am Markt mit 5.52 Mrd. Euro bewertet. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Zalando-Anteils belief sich damals auf 24.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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