Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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14.10.2026 10:03:12
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Investment in Zalando-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das Zalando-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zalando-Aktie an diesem Tag 26.92 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 371.471 Zalando-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 24.38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’056.46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.44 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Zalando belief sich jüngst auf 5.90 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Der erste festgestellte Kurs der Zalando-Aktie lag damals bei 24.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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