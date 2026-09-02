DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zalando-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Zalando-Aktie bei 95.40 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hat, hat nun 104.822 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 24.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’536.69 EUR wert. Mit einer Performance von -74.63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zalando markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.02 Mrd. Euro. Der Zalando-Börsengang fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Zalando-Papiers lag damals bei 24.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch