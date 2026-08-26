Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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26.08.2026 10:02:15
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Vonovia SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Vonovia SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20.40 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hat, hat nun 490.196 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers auf 19.88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’742.65 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.57 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Vonovia SE betrug jüngst 17.43 Mrd. Euro. Vonovia SE-Anteile wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 17.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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