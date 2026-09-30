DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren eingebracht

Vonovia SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46.41 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Vonovia SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.549 Vonovia SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 17.41 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 375.06 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 62.49 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 14.47 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Das Vonovia SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch