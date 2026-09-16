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Vonovia SE-Anlage im Blick 16.09.2026 10:02:28

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr gekostet

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vonovia SE-Aktien gewesen.

Vonovia
16.98 CHF 0.41%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vonovia SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26.35 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 379.507 Vonovia SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 18.01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’834.91 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 31.65 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 15.25 Mrd. Euro. Das Vonovia SE-IPO fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Anteils belief sich damals auf 17.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vonovia SE
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07.09.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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