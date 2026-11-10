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10.11.2026 10:02:07
DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 95.70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104.493 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’335.42 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Papiers am 09.11.2026 auf 70.20 EUR belief. Mit einer Performance von -26.65 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 35.20 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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