Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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|Lohnende Volkswagen (VW) vz-Investition?
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13.10.2026 10:02:21
DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Volkswagen (VW) vz-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Volkswagen (VW) vz-Anteile bei 89.04 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hat, hat nun 11.231 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 68.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 768.19 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 23.18 Prozent.
Volkswagen (VW) vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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