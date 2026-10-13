DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Volkswagen (VW) vz-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Volkswagen (VW) vz-Anteile bei 89.04 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hat, hat nun 11.231 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 68.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 768.19 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 23.18 Prozent.

Volkswagen (VW) vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch