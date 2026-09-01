Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Volkswagen (VW) vz-Investition?
|
01.09.2026 10:02:33
DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Volkswagen (VW) vz-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Volkswagen (VW) vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 201.05 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.974 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 77.68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 386.37 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 61.36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 39.06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.08.26
|August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)