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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

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Lohnende Volkswagen (VW) vz-Investition? 01.09.2026 10:02:33

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Volkswagen (VW) vz-Aktie Investoren gebracht.

Volkswagen
71.37 CHF -2.19%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Volkswagen (VW) vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 201.05 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.974 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 77.68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 386.37 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 61.36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 39.06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14.9415 3.32 157780556
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.44 138059884
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