DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Volkswagen (VW) vz-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 120.00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.833 Volkswagen (VW) vz-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (68.54 EUR), wäre die Investition nun 57.12 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 42.88 Prozent.

Der Börsenwert von Volkswagen (VW) vz belief sich jüngst auf 34.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch