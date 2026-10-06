Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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|Profitables Volkswagen (VW) vz-Investment?
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06.10.2026 10:02:12
DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Volkswagen (VW) vz-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 120.00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.833 Volkswagen (VW) vz-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (68.54 EUR), wäre die Investition nun 57.12 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 42.88 Prozent.
Der Börsenwert von Volkswagen (VW) vz belief sich jüngst auf 34.56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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