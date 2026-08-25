DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Volkswagen (VW) vz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Volkswagen (VW) vz-Aktie an diesem Tag bei 112.10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.892 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 73.82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65.85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34.15 Prozent eingebüsst.

Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 37.28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch