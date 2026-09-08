DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren gekostet

Volkswagen (VW) vz-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 125.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Volkswagen (VW) vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 79.428 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (81.02 EUR), wäre das Investment nun 6’435.27 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35.65 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war Volkswagen (VW) vz zuletzt 40.52 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch