Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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04.09.2026 10:02:29
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Symrise-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Die Symrise-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Symrise-Aktie bei 119.95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.337 Symrise-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 91.48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 762.65 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23.73 Prozent verringert.
Symrise war somit zuletzt am Markt 12.60 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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