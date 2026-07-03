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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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Langfristige Anlage 03.07.2026 10:02:30

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

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Vor Jahren Symrise-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Symrise-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Symrise-Aktie an diesem Tag bei 95.26 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Symrise-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.498 Symrise-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.07.2026 953.18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 90.80 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 4.68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Symrise belief sich zuletzt auf 12.52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Symrise
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