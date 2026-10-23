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|Rentabler Symrise-Einstieg?
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23.10.2026 10:02:13
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Symrise-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Symrise-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90.98 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109.914 Symrise-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Symrise-Aktie auf 102.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’244.23 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12.44 Prozent.
Symrise wurde am Markt mit 13.86 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Symrise am 23.10.2026
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