DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Symrise-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90.98 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109.914 Symrise-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Symrise-Aktie auf 102.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’244.23 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12.44 Prozent.

Symrise wurde am Markt mit 13.86 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch